Vazgeçilmeyen yöresel lezzet: Asma yaprağında alabalık

Antalya İbradı'da, yeşil doğası, kırmızı kiremitli evleriyle öne çıkan Ormana Mahallesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri kadar damakları şenlendiren, holuşka, keçi peynirli pide, asma yaprağında balık gibi yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor.

Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen turistler, Ormana'daki tarihi restoranda özellikle asma yaprağında güveçte pişirilen balığa büyük ilgi gösteriyor.

Asma yaprağında alabalık nasıl hazırlanıyor ?

Manavgat Şelalesi'ni besleyen İbradı Üzümdere Irmağı'nda, doğal kaynak suyunda yetişen alabalıklar, temizlendikten sonra çizikler atılarak tereyağıyla harmanlanıyor.

Bölgenin asırlardır geçim kaynağı olan çavuş üzümü yaprağıyla sarılan balıklar, güvece yerleştirildikten sonra domates ve kapya biber konularak, meşe odunundan hazırlanan közde pişiriliyor.

Asma yaprağı, yanmayı ve buharlaşmayı önleyerek, balığa ayrı bir lezzet katıyor. İlçeyi ziyaret eden turist kafilelerinin büyük bölümü, asma yaprağında pişirilen alabalığı tercih ediyor.

"Tadılması gereken bir lezzet"

Almaya'dan tatil için gelen turistlerden Sevgi Çakır, Belek Turizm Merkezi'nde tatil yaptıklarını, doğa ve kültür gezisi için Ormana'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Asma yaprağından balığı ilk kez tattığını ve çok sevdiğini anlatan Çakır, "Daha önce gelen kafiledeki arkadaşlar önermişti balığı. Asma yaprağı, alabalığı olduğundan daha lezzetli hale getirmiş. Ekşimsi bir tat vermiş. Mutlaka tadılması gereken bir lezzet." dedi.

Eşi Hasan Çakır da Ormana'yı yeni keşfettiklerini, bölgenin Altınbeşik Mağarası'ndan tarihi eserlerine kadar doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Yöresel lezzetlere önem verdiklerini söyleyen Çakır, yeni lezzetler denemek için kültür gezilerine çıktıklarını anlattı.

"Almanya'da denemek istiyorum"

Aynı ülkeden gelen Duygu Göktay ise ilk kez tattığı ve çok sevdiği asma yaprağında alabalığı Almanya'da denemek istediğini söyledi.

Özay Göktay da "Mükemmel bir tadı var. Keyifli bir lezzet." dedi.

"Asırlardır bölgede yapılıyor"

Turizmci Tolga Özgüven kaynak suyunda yetişen alabalığı, bölgenin lezzeti çavuş üzümünün yaprağıyla pişirdiklerini anlattı.

"İlçeye gelen turların yüzde 70'i bu balığı tercih ediyor. Asma yaprağında alabalık bir marka haline geldi. Asırlardır bölgede yapılıyor. Kulaktan kulağa yayılıyor. Yurt dışından gelenler daha çok rağbet gösteriyor. Almanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupalı müşterilerin ilgisi yoğun."

Söz konusu lezzetin asırlardır yapıldığını belirten Özgüven, asma yaprağı ve tereyağının, balığın lezzetini içinde tuttuğunu ve farklı ve çok hoş bir üstünlük kattığını söyledi.

Kaynak: AA