  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Vatani görevini yapmaya otostopla gitti

29 yaşındaki Mehmet Sendinç, askerlik görevini yerine getirmek üzere İstanbul'dan Muğla'ya otostopla gitti.

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Vatani görevini yapmaya otostopla gitti

İstanbul’da yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Sendinç, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bir şirkette işe başladı. Çalıştığı şirketten istifa eden Mehmet Sendinç, bir yıldır otostopla Türkiye’yi geziyor. Otostop çektiği yerlerde kamp yapan genç seyyah, 23 günde Edirne’den Kars’a günde 5 TL harcayarak gitti. Mehmet Sendinç, evine celp kağıdı gelince, vatani görevine de otostopla gitmeye karar verdi.

İstanbul’da yakınlarıyla vedalaşan genç, kısa dönem olarak Muğla’da yapacağı vatani görevi için pazartesi günü otostop çekmeye başladı. İlk durak olarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen gezgin, burada Dağyenice göletinde kamp attı. Bir gün Bursa’da dinlenen gezgin, daha sonra İzmir istikametine devam etti. Öğle saatlerinde ise Muğla’daki İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan seyyah, vatani görevine başlamadan önceki son fotoğrafını da sosyal medyadaki "degisikyollarda" kullanıcı isimli hesabından paylaştı. 

Yolda otostop çekerken sürücülerin daha rahat fark etmesi için renkli karton hazırlayan gezgin, kartonun üzerine de "Askerrail @degisikyollarda 98/1 Muğla" yazdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: otostop, askerrail, asker
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