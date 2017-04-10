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Vatandaşlara 25 bin bardak taze süt dağıtıldı

Gönen Süt Üreticileri Birliği, 6-9 Nisan'da düzenlenen 7. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 25 bin bardak taze süt dağıttı.

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Vatandaşlara 25 bin bardak taze süt dağıtıldı

Gönen Süt Üreticileri Birliği, 6-9 Nisan'da düzenlenen 7. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 25 bin bardak taze süt dağıttı.

Birlik Başkanı Necmi Ayyıldız,  süt tüketiminin artması için başlattıkları süt çeşmesi uygulamasını başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Bunun yanı sıra farklı etkinliklerle süt dağıtarak bu sağlıklı gıdaya ilgiyi artırmaya çalıştıklarını dile getiren Ayyıldız, Gönen'de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda, ziyaretçilere 25 bin bardak taze süt ikram ettiklerini anlattı.

Türkiye'de yeteri kadar süt tüketimi olmadığı için üreticinin sıkıntı yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Çözüm, 80 milyon bardakta. Ülkede yaşayan her birey günde bir bardak süt içse hem sağlıklı oluruz hem de üreticinin sıkıntılarını çözeriz." dedi.

Ayyıldız, toplumda "sütü sadece çocuklar içer" gibi yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Süt her yaş için önemli bir gıda ürünü. Herkesi günde bir bardak süt içmeye davet ediyoruz. Şu anda üreticinin eline geçen çok az. Sudan da bir bardak çaydan da daha ucuz veriyoruz sütü. Gönen bölgemizin eti ve sütü protein değeri olarak oldukça yüksek. Biz süt üreticileri olarak çözümün bu kadar basit olduğu inancını taşıyoruz, bir bardak süt ile ülkenin süt sorunu kalmayacak. Süt tüketmiyorsa vatandaşımız yoğurt veya ayran tüketsin." 

Etiketler: Gönen Süt Üreticileri Birliği, 7. Gönen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, süt, süt tüketimi
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