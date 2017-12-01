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Van'ın savatlı gümüşü tescillendi

Van'da, "savat" adı verilen özel süsleme tekniğiyle işlendiği takılar, coğrafi işaret alarak tescillendi.

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Vanın savatlı gümüşü tescillendi

Van'da, Urartu medeniyetine ait motif ve figürlerin "savat" adı verilen özel süsleme tekniğiyle işlendiği takılar, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başvurusu yapılan savatlı gümüş işlemeciliği, Türk Patent ve Marka Kurumunun onayıyla 23 Kasım'da coğrafi işaretle tescillendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Kahvaltılık 'murtuğa' ve yöresel yemeğimiz 'keledoş' daha sonra da savatlı gümüş işlemeciliği sanatının tescillenmesi konusunda çalışmalarımız Türk Patent Enstitüsünce kabul edilerek korunma altına alındı." dedi.

Takva, savatlı gümüş sanatının 3 bin 500 yıllık geçmişi olduğunu ifade etti.

Bundan sonra her yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak denetim kuruluyla savatlı gümüş ürünü üzerinde yapılan çalışmaları raporlayacaklarını dile getiren Takva, "Raporladığımız ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını denetleyerek Türk Patent Enstitüsüne göndereceğiz." diye konuştu.

Savatın kurşun, gümüş, bakır ve kükürt madenlerinin bir araya gelmesiyle oluşan siyah renkli bir karışım olduğunu anlatan gümüş işletmecileri, bu ürünleri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Ermenistan, Yunanistan gibi ülkelere gönderildiğini söyleyerek, kentin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söylediler.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, savat, türk patent ve marka kurumu, takı, savatlı gümüş
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