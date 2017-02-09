Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, il merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Erçek Gölü sazlıklarına geldi.

Burada olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakan ekipler, bölgede bir süre inceleme yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 250 kuş türünün bulunduğu Erçek Gölü ve sazlıklarının bölgenin önemli alanlarından biri olduğunu söyledi.

4915 Sayılı Kara Avcılık Kanunu'nun, av ve yaban hayvanlarının yaşamlarının ortamlarıyla birlikte korunmasının geliştirilmesini, bunun yanında önleyici tedbirlerin alınmasını içerdiğini anlatan Şentürk, bu amaçla ekiplerin il genelinde doğaya sezon boyunca yem bıraktığını bildirdi.

Yaban hayvanlarının ağır kış şartlarından ciddi şekilde olumsuz etkilendiğine işaret eden Şentürk, "Biz de ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olmak için yemleme çalışması yürütüyoruz. Bugün Erçek'te özellikle su kuşlarının üreme alanlarına yem bıraktık. Gördüğünüz gibi Erçek Gölü donmuş vaziyette. Bazı bölgeleri açık. Biz de bu açık bölgelerde yemleme çalışması yaptık." dedi.

Bölgede doğaya 50 ton yem bırakılacak

Şentürk görev alanlarındaki Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve Siirt illerinde yemleme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarında besin sıkıntısı çektiği zaman şehirlere de indiğini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Özellikle kurtlar şehirlere inerek vatandaşlarımıza sıkıntı yaratıyor. Biz bu olumsuzlukların yaşanmaması için doğal ortamlarına et, sakatat türü şeyler bırakarak yemleme çalışmasını yürütüyoruz. Kışın başladığı günlerden bugüne kadar Van'da 8 ton civarında yemleme çalışması yaptık. Sezon sonuna kadar bu rakamı 10 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bölge Müdürlüğü olarak da hedefimiz 50 tonu bulmak. Böylece yaban hayatını desteklememiz sezon sonuna kadar devam edecek."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı'nın da katıldığı çalışma, göl çevresindeki sazlıklara yem bırakılmasıyla sona erdi.

Bu arada kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkinin, yerleşim alanlarına yaklaştığı görüldü. AA