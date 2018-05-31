Van'da kırılan ağaç dikme rekoru 'Dünya Çocuk Rekorları' kitabında

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru" tescillenerek, "Dünya Çocuk Rekorları" kitabına girdi.

Anneler Günü için "Çocuklardan Annelere Solmayan Çiçekler" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 580 çocukla 600 ağaç dikildi.

Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki rekor tescil ve hakem heyetinin gözetiminde yapılan rekor denemesi, tescillendi. Dünya Çocuk Rekorlar Kitabı Sertifikası, Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na adlarını yazdırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler de çocuklarımızın bu güzel mirası anneleri adına bırakmasını istedik. 580 çocuğumuz, çınar, söğüt, süs kirazı, huş ağacı, süs eriği, katalpa ağacı, ıhlamur ağacı ve akça ağaçlardan oluşan 600 ağacı toprakla buluşturdu. Bu sayede bir dünya rekoruna da imza attılar."

Kaynak: AA