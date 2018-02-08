  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Van'da hasta kurtarma operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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Van'ın Başkale ilçesi Yukarı Dallı Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Gülizar Karataş'ın bel ve böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı Başkale Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı ve çığ tehlikesi bulunan bölgede yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık ekipleri, belli bir noktaya kadar vatandaşların kızakla getirdiği Karataş'ı ambulansa taşıdı.

Başkale Devlet Hastanesi'ne 7 saatlik çalışma sonucu ulaştırılan Karataş'ın tedavisi sürüyor.

Karataş'ın eşi Nurettin Karataş, yetkililere teşekkür ederek, "Ekipler, çığ tehlikesine rağmen bölgeye gelerek eşimi hastaneye yetiştirdi. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, kurtarma operasyonu, kar, hasta
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