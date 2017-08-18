Van kedilerine 'işitme testi' yapılıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde, Van kedileri için işitme testi yapılmaya başlandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun süredir Van kedilerinin duyma seviyeleriyle ilgili ciddi tartışmaların yaşandığını söyledi.

Bu kapsamda bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Battal, "YYÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz bölümündeki hocalarımızla görüştük. Görüşmemizde çocuklara uygulanan testin aynısının kedilere ve hayvanlara da uygulanabileceğinin belirtilmesinin ardından çalışmalara başladık." dedi.

"(Van kedisi sağırdır, duymaz) düşüncesi yanlış"

Kediler için özel hazırlanmış işitme cihazıyla testler yaptıklarını belirten Battal, şöyle konuştu:

"Yaptığımız testlerde toplumda yaygın olan 'Van kedisi sağırdır, duymaz' düşüncesinin yanlış olduğunu gördük. Bundan sonra sadece Van kedilerinin değil, Türkiye’deki kedilerle ilgili test çalışmalarını yürüteceğiz. Böyle bir sistemin kurulması Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyor. Bunu da üniversitemize kazandırdık. İnşallah bundan sonra Van kedimizle ilgili daha üst düzey çalışmalara imza atacağız."

Battal, merkezdeki kediler için isminin, sağlık ve aşı durumunun belirtildiği karneler hazırladıklarını, bu karnelere kedilerin duyma özelliklerini de işleyeceklerini kaydetti.

"Sıfır desibele kadar duyduğunu tespit ettik"

Merkezin müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya ise kedilerin işitme testlerini daha önce geleneksel yöntemlerle yaptıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili şimdiye kadar bilimsel çalışma yapılmadığını dile getiren Kaya, şöyle dedi:

"Kedilerin bir kulağı duyuyor bir kulağı duymuyorsa biz bunu duyuyor kabul ediyorduk. Şimdi bu konu alt yapıya kavuşmuş oldu. Dolayısıyla kedideki sağırlığın boyutlarını, Van kedilerinin sağırlık ortalamalarının ne olduğunu ortaya koyacağız. Bundan sonra burada doğan yavruları sağırlık testine tabi tutacağız. Dolayısıyla göz ile sağırlık ilişkisini ve Van kedisinin sağırlığının hangi gözden ne kadar olduğunu belirleyeceğiz. Şu anda 2 aylık bir Van kedisini incelemeye aldık. Bunun kulak testlerinde iki gözü mavi olan kedinin sıfır desibele kadar duyduğunu tespit ettik."