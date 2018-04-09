Van kedilerine özel bakım yapılıyor

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle Van'ın en önemli değerlerinden olan Van kedisi bu özellikleri sayesinde kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi'nde, Van'ın en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan kediler, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Her gün ziyaret öncesi görevliler tarafından tüm bakımları özenle yapılan kediler, manikür, pedikür işlemlerinin ardından uzun tüyleri taranarak hazır hale getiriliyor.

"Sabahları sağlık kontrolünden geçiyorlar"

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van kedisinin özelliği dolayısıyla dünyadaki diğer kedi türleri içerisinde müstesna bir yere sahip olduğunu, yüzmeyi sevmeleri ve sahibiyle kurduğu duygusal bağ nedeniyle de özel bir hayvan olduğunu söyledi.

Van kedilerinin öğrenebilme kapasitelerinin yüksek olduğunu ve yaşadığı evin bir ferdi olma özelliği taşıdığını anlatan Kaya, "Her sabah kedilerimizin gezinti alanlarını dezenfekte ediyor. Haftada iki gün gezinti mekanları çamaşır suyu ile yıkanıyor. Sabahları sağlık kontrolünden geçirdikten sonra durumlarını gözden geçiriyoruz" dedi.

"Tırnak bakımlarını belli aralıklarla yapıyoruz"

Kaya, merkezin kapılarını ziyaretçilere açmadan önce hayvanların tüm bakımını yaptıklarını söyledi.

"Her gün ziyaret saatleri öncesi hayvanlarımızın tüylerini taradıktan sonra tırnak bakımlarını yapıyor ve sağlıklı beslenmelerini sağlıyoruz. Tırnak bakımlarını belli aralıklarla yapıyoruz. Özellikle agresifliğinden şüphe duyduğumuz kedilerin tırnak bakımını yapıyoruz. Mama kapları ve her birisine ait yatakları var. 15 gün arayla yatak örtülerini değiştiriyor, mama kaplarını da her gün makinede yıkıyoruz. Dolayısıyla hayvanlarımızı ziyaret edenler herhangi bir sağlık riskiyle de karşılaşmıyor."

Van Kedievi'nde yavrularla birlikte 160 kedi var. Yapılan çalışmalarla kediler, artık mart ayını beklemeden çiftleşiyor. Birinci parti doğumları tamamlanan kedilerin bütün özellikleri kayıt altına alınıyor.

"Yılda 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz"

Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerin Van kedilerine ilgisinin giderek arttığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Yaptığımız farkındalık ve bilimsel çalışmalarla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldik. Özellikle hafta sonu aileler çocuklarıyla yoğun şekilde kedilerimizi görmeye geliyor. Yılda yerli ve yabancı 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yıl okullardan gelen öğrencileri de hesapladığımızda bu sayıyı aştık. Günün her saatinde burada ziyaretçi bulmak artık mümkün. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle otoparkımızda yer kalmıyor. İnsanlara bu endemik türü sahiplenmelerini tavsiye ediyoruz."

Afyonkarahisar'dan Van Kedievi'ni ziyarete gelen Rabia Celayir de renkli gözleriyle etrafa neşe saçan kedilere hayran kaldığını söyledi.

"İlk defa Van kedilerini görme fırsatı buldum. Biraz hırçın gözükseler de ipeksi tüyleriyle çok sevimliler. Herkesin buraya gelerek bu güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA