Van kedileri için özel havuz açıldı

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedisi...

Bu özel kedi türü Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Vilası'nda özenle korunuyor.

Özel havuzlar tasarlandı

Kentin en büyük canlı kültür mirası özelliği taşıyan ve yüzmeyi seven kediler için özel havuzlar tasarlandı.

Yapımı tamamlanan havuzlarda yüzmeye başlayan kediler, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, havuzların açılışında şunları söyledi:

"Ülkede son zamanlarda hayvanlara karşı birtakım zalimane tutumlar ile karşılaşıldı, bu anlamda Van Kedievi Vilası'nın hayvanlar için önemli bir merkez."

"Bu merkez sadece Van için değil, ülkemiz için de çok önem taşıyor"

Vali Zorluoğlu, çok özel bir ırk olan Van kedisinin geleceğini muhafaza eden ve bu yönde bilimsel çalışmalar gerçekleştirilen merkezde havuzlar yapıldığını anlattı:

"Ülkemizde bazı yerlerde kamuoyunda çok büyük rahatsızlık yaratan işkence görüntüleri olduğunu üzülerek gördük. Bu bakımdan hayvanlara yönelik yapmamız gereken çok önemli işler var. Bu merkez hakikaten sadece Van için değil, ülkemiz için de çok önem taşıyor."

YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise Van kedisinin saflığını geleceğe aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

"Kedilere yüzmeyi öğretmeliyiz"

Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu kapsamda bir iş adamının katkılarıyla kedilerin yüzebileceği havuzlar yaptıklarını anlattı:

"Yüzücü özelliği olan kedilere yüzmeyi öğretmeliyiz çünkü Van kedisinin bu özelliğinin kaybolmaması gerekiyor. Van'a gelen her turist kentin özelliklerini görmek ister. Bu özelliklerden en önemlisi Van kedisidir çünkü dünyada başka bir örneği yok. Çok önemli bir kültür mirasımızdır. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor. Ortalama her gün 600 civarında misafir ağırlıyoruz."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da üniversite olarak doğal varlıkların neslinin korunması için önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA