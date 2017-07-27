  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Van kedileri havuzda serinletilecek

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya, kedilerin merkezdeki gezinti alanlarına havuz yaparak onların serinlemesini sağlayacaklarını söyledi.

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Van kedileri havuzda serinletilecek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezdeki kedilerin sıcak havalarda serinlemeleri için gezinti alanlarına havuz yapmayı planladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Kaya, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde kedilerin de aşırı sıcaklardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu kapsamda merkezdeki kedileri serinletmek için bazı düşünceleri olduğunu anlatan Kaya, "Tarihte Van kedilerinin sıcak havalarda gölde yüzdüğüne dair kayıtlar var. Bizim bu kedilerin hepsini gölde yüzdürme şansımız yok. Kedilerin merkezdeki gezinti alanlarına havuz yaparak onların serinlemesini sağlayabiliriz. Böyle bir düşüncemiz var." diye konuştu.

Kedileri şu anda klimalarla serinletmeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Kedilerin yaşam alanlarındaki sıcaklığı 22 derecelerde tutmaya çalışıyoruz. Onları rahat edebilecekleri bir ortamda yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Etiketler: Van, van kedileri, yüzüncü yıl üniversitesi
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