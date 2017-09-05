Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2015'te meydana gelen trafik kazasında şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Albay'ın oğlu Ali Emir Albay'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Tavlı, sünnet arabası olarak tahsis ettiği makam aracını süsletip şehit ailesinin yaşadığı Yenice'nin Kalkım beldesindeki eve geldi. Şehidin eşi Ayşe Albay ile görüşen Tavlı, sünnet çocuğu Ali Emir'e taraftarı olduğu Beşiktaş forması hediye ederek, "Allah hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler versin." temennisinde bulundu. AA