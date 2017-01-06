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Buradasınız : » » Valilikten 'Güvenpark'ta kuşyemi satan teyze'ye ilişkin açıklama

Valilikten 'Güvenpark'ta kuşyemi satan teyze'ye ilişkin açıklama

Ankara Valiliğince, Ankara Güvenpark'ta kuşyemi satan teyze olarak bilinen Nazegül Yıldırım'ın, huzurevine yerleşme önerisini reddettiği bildirildi.

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Valilikten Güvenparkta kuşyemi satan teyzeye ilişkin açıklama

Ankara Valiliğince, Güvenpark'ta kuşyemi satan Nazegül Yıldırım'ın huzurevine yerleştirme önerisini reddettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kızılay Güvenpark'ta kuş yemi satan Nazegül Yıldırım'la ilgili "Kuşyemi satın alarak Nazegül teyzeye destek olalım" şeklinde yayın ve mesajların yer aldığı anımsatıldı.

Yıldırım hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal incelemede bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Nazegül Yıldırım'ın eşinin 25 yıl önce vefat ettiği, çocuğunun olmadığı, birçok akrabasının vefat ettiği, vefat eden eşi üzerinden aylık aldığı, ikamet ettiği 1+1 evin kendisine ait olduğu, kendisine yetecek kadar ev eşyasının bulunduğu, kendisini huzurevine yerleştirme önerisini de reddettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: Ankara Valiliği, Güvenpark, kuşyemi satan teyze, nazegül yıldırım
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