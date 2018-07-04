Uzman çavuş kendi düğününe askeri üniformasıyla katıldı

Yaklaşık 3 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan 27 yaşındaki Mehmet İlhan Gür ile 22 yaşındaki Nesrin Gür, Tokat Zile'de hayatlarını birleştirdi.

Damat Mehmet İlhan Gür, düğün törenine damatlık yerine askeri kamuflajını giyerek katıldı. Gelin ile damat, salona girdiklerinde önce Türk bayrağını öptü.

Damat Gür, küçük yaştan beri askerlik ve polisliğe ilgi duyduğunu söyledi.

Bundan dolayı askerliği seçtiğini belirten Gür, "İşimi severek yapıyorum" dedi.

"Gerekirse kefenimiz olarak kamuflajımızı kullanacağız"

Damat Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlhan Gür, vatanı için elinden geleni yapacağını vurguladı.

"Devletimizin görev verdiği her yerde görev yapmaktan onur duyacağım. Kanımın son damlasına kadar vatanımı korumak için elimden geleni yapacağım. Bu nedenle kamuflajımı damatlık olarak kullandım. Dedelerimizin, atalarımızın yaptığı gibi gerekirse kefenimiz olarak kamuflajımızı kullanacağız."

Kaynak: AA