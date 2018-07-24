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Uzay gemisine benzeyen "Adastra" yatı yakından görüntülendi

Muğla Bodrum'da bir süredir demirli duran "Adastra" yatı, Antony Marden adlı bir iş adamına ait. 30 milyon değerindeki yat, yakından görüntülendi.

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Uzay gemisine benzeyen &quot;Adastra&quot; yatı yakından görüntülendi

Muğla Bodrum'da demirli, uzay gemisi görünümüne sahip "Adastra" isimli yat, yakından görüntülendi.

Kumbahçe açıklarında bir süredir demirli duran iş adamı Antony Marden'in 42 metre uzunluğu ve 30 milyon dolar değerindeki yatı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Dünyanın en ilginç yatları arasında gösterilen ve sahibinin uzaktan kontrol edebildiği belirtilen yatın, yüksek seyir hızına da çıkabildiği ifade ediliyor.

İçinde 9 kabin ve güneşlenme terasıyla jakuzi bulunan, 6 kişilik mürettebatın idare ettiği yata, zaman zaman sürat botlarıyla malzeme taşındığı görüldü.

Kaynak: AA 

Etiketler: yat, Uzay gemisi, Muğla, bodrum, adastra
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