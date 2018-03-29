Uzay balonu Afrin şehitleri için havalandı

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi bünyesindeki Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, Gökyüzü Kaşifleri Hayallerine Kavuşuyor Projesini hayata geçirdi.

Projede yer alan 30 öğrenci içinde GPRS, kamera ve güç kaynakları bulunan ve 20 bin metre yüksekliğe çıkabilen uzay balonu hazırladı.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğretmenler ve öğrenciler, Afrin'deki şehitleri de yad etmek için zeytin dalı ile balonu gökyüzüne gönderdi.

Yolculuğu 4 saat sürecek

Proje Koordinatörü Yüksel Arslan, Gökyüzüne gönderilen uzay balonunun yaklaşık 20 bin metre yükseklikte patlayacağını ve öğrenciler tarafından hazırlanan paraşüt sistemiyle yere ineceğini sözlerine ekledi.

"Uzay balonunun gökyüzündeki yolculuğu yaklaşık 4 saat sürecek. Bu 4 saat sonucunda 20 kilometrede patlayarak inecek. Bu balonun içindeki ekipmanlarda GPRS, kamera sistemi, güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Bu sistem sayesinde yaklaşık 4 saatlik bir çekim gerçekleştirilecek. Daha sonra yere indiğinde de cep telefonuna göndermiş olduğu konumla bu cihaz kutusunu alacağız ve kayıtları hep beraber inceleyeceğiz."

Zeytin dalı ile gönderildi

Okulun Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olduğunu, bu alanda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri için imkan sunulduğunu anlatan Arslan, şunları anlattı:

"Özellikle fen, teknik ve astronomi konusunda öğrencilerimizin ilgilerini çekmek ve onları bu alanlara yönlendirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle bu çalışma içinde Takiyüddin Astronomi Topluluğu (TAKAT) eğitimcilerinin katkısı oldu. Zeytin dalı göndermemizin amacı da bu tip çalışmalarda bir tema belirleniyor. Biz de Afrin şehitlerimizi yad etmek üzere onların anısına uzay balonumuzu gökyüzüne bir zeytin dalı ile gönderdik."

Kaynak: AA