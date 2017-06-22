Uyuşturucu 2015'te yaklaşık 191 bin can aldı

Birleşmiş Milletler (BM), "2017 Dünya Uyuşturucu Raporuna" göre, hayatında en az bir defa uyuşturucu kullananların sayısı 2014 yılı itibarıyla 247 milyonken, bu rakam 2015'te 250 milyon olarak tespit edildi.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayımladığı rapora göre, 2015'te dünya genelinde 29,5 milyon kişi, bağımlılık dahil uyuşturucu kullanımına bağlı çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bağımlılığı olan yaklaşık 12 milyon kişi uyuşturucuyu enjeksiyon yoluyla alırken, uyuşturucu bağımlısı 1,6 milyon kişiye HIV, 6,1 milyon kişiye de Hepatit C virüsü bulaşmış olabileceği tahmin ediliyor.

Rapora göre, bu kişilere "en büyük zararı" Hepatit C virüsü veriyor. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak 2015'te dünyada 190 bin 900 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Hayatında en az bir defa uyuşturucu kullananların sayısı 2014 yılı itibarıyla 247 milyonken, bu rakam 2015'te 250 milyon olarak tespit edildi.

Raporda ayrıca, EUROPOL'ün 2017'de Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 5 bin organize suç grubunu tespit ettiği ve bunların üçte birden fazlasının uyuşturucu kaçakçılığına karıştığının tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

UNODC Şefi'nin PKK çelişkisi

UNODC Uyuşturucu Araştırma Bölümü Şefi Chloe Carpentier, raporla ilgili BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ, El Kaide ve Taliban gibi terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısına değindi.

Carpentier, AA muhabirinin "2016'daki resmi kaynaklara göre PKK terör örgütünün uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığından yılda 1,5 milyar dolardan fazla gelir ettiğinin belirtilmiş olmasına rağmen, UNODC raporunda buna neden değinilmediği" şeklindeki sorusuna ise çelişkili cevaplar verdi.

Raporda, BM'nin terör listesindeki örgütlerin uyuşturucu ticaretiyle bağlantılarına değindiklerini anlatan Carpentier, PKK'nın bu grupta yer almadığını söyledi.

Carpentier, raporda BM'nin terör listesinde olmayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gibi bazı örgütlerin UNODC raporunda yer almasında rağmen, PKK'ya değinilmemesine ilişkin soruyu cevaplamakta zorluk yaşadı.

Carpentier, "PKK ile ilgili elimizde bulunan deliller sadece Türk hükümetinden gelenler. Bu yüzden rapora eklemedik. Farklı kaynaklardan da delil elde etmenin daha iyi olacağını düşündük. Bu belki daha güvenilir. PKK konusu tartışmalı bir konu." şeklinde konuştu.