Unutulmaya yüz tutmuş arzuhalcilik mesleğini hala yaşatıyor

71 yaşındaki Celal Balık, Siirt'te yaşıyor.

Uzun yıllardır arzuhalcilik yapan ve mesleğinin son temsilcilerinden olan Balık, 31 yıl Siirt Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Emekli olduğu günden beri arzuhalcilik yapıyor.

Adliye, tapu ve belediye başta olmak üzere kamu kuruluşu binalarının köşelerinde daktilo başında halkın taleplerini içeren dilekçeler yazan arzuhalciler, gelişen teknoloji nedeniyle işlerini kaybetti.

Celal Balık ise, işini ilerleyen yaşına rağmen özenle sürdürüyor.

Balık, boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftleri kararından vazgeçirmek için nasihatlerde bulunuyor. Bugüne kadar 15 çifti boşanma kararından vazgeçirdiğini belirten Balık, "Boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftlerden bazıları nasihatımı dinledikten sonra boşanmaktan vazgeçiyor. Aradan 2-3 ay geçiyor, yanıma gelip bana teşekkür ediyorlar" dedi.

İhtiyaç sahibi kişilerden de hizmet karşılığı ücret talep etmiyor.

"2 kişi kaldı"

Balık, şehirde daha önce çok sayıda arzuhalcinin olduğunu şimdi ise sadece ise 2 kişinin bu işi yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Avukatlar duruşmalarla uğraşıyor, onların dilekçeyle uğraşacak vakitleri olmadığı için avukat arkadaşlar da vatandaşları dilekçe yazmak için bana gönderiyorlar. Ben adliyede çalıştığım sırada Siirt'te 15'e yakın arzuhalci vardı. Bazıları rahmete gitti, bazıları ise işi bıraktı."

Kaynak: AA