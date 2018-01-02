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Buradasınız : » » Ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan vefat etti

Ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan vefat etti

Sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan hayatını kaybetti. Cenaze töreni Marmara İlahiyat Camii'nde yarın öğle namazına müteakiben kaldırılacak.

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Ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan vefat etti

Kanser tedavisi gören sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, bu sabah Bağcılar Medipol hastanesinde hayatını kaybetti.

Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından, "Hüsamettin Arslan hocanın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fikir çilesi çekmiş kıymetli bir akademisyen ve düşünürdü. Başımız sağ olsun. Mevla mekanını cennet eylesin." mesajını paylaştı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise başsağlığı mesajında, "Eserleri ve kişiliğiyle ilim dünyamızda iz bırakan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. 

Hüsamettin Arslan kimdir?

Hüsamettin Arslan, 12 Ocak 1956'da Ordu'da dünyaya geldi.

Tunceli öğretmen okulunu bitiren Arslan, 1979'da Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı.

Hüsamettin Arslan, doktora aşamasında alan değiştirdi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde "Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Sosyolojisi" konulu doktora tezini hazırladı.

Bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı esere imza atan Arslan, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yapıyordu.

Hüsamettin Arslan, yaşamı boyunca genel sosyoloji, metodoloji, bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, sosyal bilimlerde yöntem ve hermeneutik (yorum bilimi) alanlarında çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyolog, hüsamettin arslan
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