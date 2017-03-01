Üniversiteye hazırlanan gençlere polisten destek

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplu Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) hazırlanan gençlere ücretsiz kurs veriliyor.

Toplu Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, "Aydınlanan Ufuklar- 3" projesini başlattı.

Bu kapsamda 13 öğretmen tarafından yaklaşık 100 öğrenciye Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu’nda YGS ile LYS'ye hazırlık için çeşitli derslerde ücretsiz kurs veriliyor.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin topluma kazandırılmaları, tam manasıyla intibak etmeleri, faydalı birey olabilmeleri ve eğitim hayatlarına aksatmadan başarıyla devam edebilmeleri için hayata geçirilen projenin, başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün projenin yanı sıra öğrencilere kitap dağıttığını, kırtasiye yardımında bulunduğunu ve tiyatro gösterileri düzenlediğini anlatan Toprak, şöyle devam etti:

"Şimdi de öğrencilerimize takviye eğitim diyebileceğimiz kurs veriliyor. Amacımız Hakkari'nin üniversite ve diğer lise sınavlarında başarı düzeyini yukarılara taşımak. Hakkarili geçlerimizi ülkelerine daha üst kademelerde hizmet edecek ortama hazırlamak istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız bu kurslara hafta sonları fedakarlık yaparak katkı veriyorlar. Çocuklarımızın yetişmeleri, sınavlarda başarılı olmaları için büyük çaba harcıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum."