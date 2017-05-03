Üniversiteliler köy okulunu tamir etti

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Ayazin köyündeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasını yaptı.

Üniversiteden 20 öğrenci, Ayazin köyüne giderek iki günde binanın iç ve dışının tamiratını gerçekleştirdi.

AKÜ Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendisinden destek istediğini söyledi.

Gençlerin önerisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştıklarını, olumlu cevap alınca çalışmalara başladıklarını dile getiren Gücek, şöyle devam etti:

"Bugün bu güzel teklifi ortaya atan 20 üniversite öğrencimiz ile Ayazin köyündeyiz. İlk önce okulun tamir ve tadilat işlerini yaptık. Sıva ve alçıdan sonra boyama işlemine geçtik. Bu işlemleri tabii kendi başımıza yapmadık. Üniversite öğrencilerimizin yanı sıra burada okuyan ilkokul öğrencilerinin ve velilerimizin de destekleri oldu."

Gücek, destek veren İhsaniye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve köylülere teşekkür etti.