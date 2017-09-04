Üniversiteli 'Şoför Fatma' müşterilerinin gözdesi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek lisans öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Aysu, yazın yaptığı baba mesleği taksi şoförlüğüyle müşterilerinin gözdesi haline geldi.

Aysu, iki yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapmaya başladı. Çocukluk hayali baba mesleği taksi şoförlüğü için dört ay önce direksiyona geçen Aysu, sabahın erken saatlerinde temizlediği taksisiyle durağa gidiyor.

Günde 8 saat direksiyon sallayan Aysu, aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Müşterileri çocuklarını ona emanet ediyor

Kısa sürede herkes tarafından aranan şoför haline gelen Fatma Aysu yaptığı açıklamada, şoförlüğü severek yaptığını söyledi.

Trafikte zaman zaman zor anlar yaşasa da bu durumu hiç sorun yapmadığını aktaran Aysu, müşterilerinin çoğunun kendisini direksiyonda görünce çok şaşırdığını dile getirdi.

Taksiye binenlerin kendisiyle seyahat etmekten keyif aldığını ifade eden Aysu, şunları anlattı:

"Yolcular benimle kendilerini güvende hissediyor. Bana emanet ettikleri çocuklarını, istedikleri adrese götürüyorum. Araç kullanmayı hobi olarak görüyorum. Özellikle benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Beni 'Şoför Fatma' olarak çağırıyorlar."

"Kadın müşterilerin ilgisi arttı"

Aysu'nun babası Süleyman Aysu, durağa, özellikle kadın müşterilerin ilgisinin arttığını belirterek, "Durakta çalışan başka kadın şoförümüz yok. Fatma durağımıza renk kattı. Çok memnunuz. Konuşmalarımıza ve şakalarımıza daha dikkat eder hale geldik. Bu da iyi oldu." şeklinde konuştu.