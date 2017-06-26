Üniversiteli genç otostopla 44 ülke gezdi

Hukuk fakültesi öğrencisi Zaferullah Yıldırım, hayalinin peşinden koşarak otostopla onlarca ülke ve yüzlerce şehri gezdi.

Bilmediği diyarları, görmediği insanları ve tanımadığı kültürleri keşfetme arzusuyla yollara düşen İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yıldırım, otostopla şimdiye kadar 44 ülkede ayak izini bıraktı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilk olarak 2005 yılında Sivas'ta yaşarken ailesinin arabasıyla Umre'ye gitmesiyle hikayesinin başladığını söyledi.

Umre ziyaretinin ardından gezme aşkının başladığını anlatan Yıldırım, kendisini gezgin olarak adlandırdığı yılın 2015 olduğunu, Facebook’ta dahil olduğu bir gezgin grubu sayesinde kendi başına ilk yurt dışı seyahatini yaptığını, hiç tanımadığı 10 kişi ile Filistin'e gittiğini ifade etti.

Filistin'i baştan sona otostopla gezdiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kendimi ilk Filistin’de tanıdığımı söyleyebilirim. Filistin'den döndükten 2 gün sonra Türkiye içi bir tura çıktım. O tur bittikten sonra Karadeniz sahilini de geçerek Gürcistan, Rusya, Azerbaycan, İran ve Nahçıvan'ı da gezerek yurda döndüm. O gün bu gündür her fırsatta kendimi yurt dışına atıyorum yeni anılar edinmeye, yeni yerler görmeye çalışıyorum. Aslında gezdiğim ülkeleri bir uygulama üzerinden buluyorum. Gezdiğim ülkeleri harita üzerinden işaretleyip haritayı boyuyorum. Şu ana kadar dünya üzerindeki 44 ülkede ayak izimi bırakmışım. Bu rakam bana sürekli heyecan veriyor ve ne ara bu kadar gezdiğimi merak ediyorum. Bu rakam Allah ömür verdiği ölçüde devam edecek inşallah.

İlk gezilerim daha çok Avrupa ülkeleri üzerineydi. Lakin daha sonra rotayı Asya'ya çevirdim. En son Sri Lanka ve Hindistan'a gittim, geldim. Kazakistan'da, Kırgızistan'da at eti yiyip kımız içtim, Fas'ta salyangoz yedim, deve sütü, naneli çay içtim, Hindistan'da Sihlerle beraber aynı tabaktan ellerimizle yemek yedik, Azerbaycan’da aynı kandan olduğumuz insanlarla yemeğimizi paylaştım, düğünlerine katıldım. Zamanın çok çabuk aktığına şahit olduğunuzda artık keyif almaya bakıyorsunuz."