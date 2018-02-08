Üniversite öğrencisinin 'Ağlatan Şehit Mektubu' gururu

Erzincanlı üniversite öğrencisi Hümeyra Şeyda Özdem, çocukken bir programda asker üniforması giyip okuduğu "Ağlatan Şehit Mektubu" şiirini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden de bahsederek okumasından gurur duyduğunu söyledi.

Erzincan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hümeyra Şeyda Özdem (21), 2007 yılında 4. sınıf öğrencisi iken kentte düzenlenen Çanakkale Zaferi konulu bir programda asker üniforması giyip şehitler için yazılan "Ağlatan Şehit Mektubu" isimli şiiri, gözyaşları içinde okuduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında Erzincanlı 10 yaşındaki bir kızın şehitler için yazdığı şiiri okudu.https://t.co/2SnxmLz9Mw pic.twitter.com/gr5HkKHk2h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018

Amcası Asım Özden'in 1986 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, başka bir amcasının oğlu Metin Özdem'in de 1996 yılında Muş'da şehit olması sebebiyle şehitler konusunda hassas olduklarını anlatan Hümeyra Şeyda Özdem, bu nedenle şiiri duygu dolu okuduğunu belirtti.

Genç kız, 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden bahsedip aynı şiiri okuduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısında beni dile getirmesinden çok onur duydum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü okuyorum, inşallah ileride kaymakam ve vali olmayı düşünüyorum. Cumhurbaşkanım Erdoğan uygun görürse onunla görüşüp, birlikte bu şiiri okumayı çok isterim."

"Ağlatan Şehit Mektubu"

"Ağlatan Şehit Mektubu" şiiri şu dizelerden oluşuyor:

"Oğlun şehit çatma kaşını anne

Metin ol da dik tut başını anne

Gel öp kokla mezar taşımı anne

Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik

Eğilme kimseye tut başını dik

Bu duygular bizim için tanıdık bildik

Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız

Al bayrak altında buluşacağız

Mahşerde birleşip sarılacağız

Akıtma gözünden yaşını anne"