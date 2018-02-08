Üniversite öğrencisinin 'Ağlatan Şehit Mektubu' gururu

Erzincanlı üniversite öğrencisi Hümeyra Şeyda Özdem, çocukken bir programda asker üniforması giyip okuduğu "Ağlatan Şehit Mektubu" şiirini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden de bahsederek okumasından gurur duyduğunu söyledi.
Erzincan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hümeyra Şeyda Özdem (21), 2007 yılında 4. sınıf öğrencisi iken kentte düzenlenen Çanakkale Zaferi konulu bir programda asker üniforması giyip şehitler için yazılan "Ağlatan Şehit Mektubu" isimli şiiri, gözyaşları içinde okuduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşması sırasında Erzincanlı 10 yaşındaki bir kızın şehitler için yazdığı şiiri okudu.https://t.co/2SnxmLz9Mw pic.twitter.com/gr5HkKHk2h— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2018
Amcası Asım Özden'in 1986 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, başka bir amcasının oğlu Metin Özdem'in de 1996 yılında Muş'da şehit olması sebebiyle şehitler konusunda hassas olduklarını anlatan Hümeyra Şeyda Özdem, bu nedenle şiiri duygu dolu okuduğunu belirtti.
Genç kız, 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden bahsedip aynı şiiri okuduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, AK Parti Grup Toplantısında beni dile getirmesinden çok onur duydum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü okuyorum, inşallah ileride kaymakam ve vali olmayı düşünüyorum. Cumhurbaşkanım Erdoğan uygun görürse onunla görüşüp, birlikte bu şiiri okumayı çok isterim."
"Ağlatan Şehit Mektubu"
"Ağlatan Şehit Mektubu" şiiri şu dizelerden oluşuyor:
"Oğlun şehit çatma kaşını anne
Metin ol da dik tut başını anne
Gel öp kokla mezar taşımı anne
Akıtma gözünden yaşını anne
Olsa da bu dünyada gönlün ezik
Eğilme kimseye tut başını dik
Bu duygular bizim için tanıdık bildik
Akıtma gözünden yaşını anne
Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız
Al bayrak altında buluşacağız
Mahşerde birleşip sarılacağız
Akıtma gözünden yaşını anne"