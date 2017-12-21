Üniversite öğrencilerinden ''Bir pati de siz tutun'' kampanyası

Van'da üniversite öğrencileri ''Bir pati de siz tutun'' dedi ve sokak hayvanlarının karnı doysun diye büyük bir proje başlattı.

Yemekhaneye koydukları konteynerlerde biriken yemek atıklarını motosikletlerle götürüp sokak hayvanlarının karnını doyuruyorlar.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Veteriner Hekimleri Odasınca da desteklenen kampanya kapsamında, üniversitedeki Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi'ne üç konteyner yerleştirildi bu konteynerlar sayesinde sokak hayvanlarının doyması sağlanıyor.

"Biz sahip çıkarsak onlar da mutlu olacak"

Öğrencilerden Tülay Köneçoğlu, yemekhanede üç ekiple görev yaptıklarını, dönüşümlü olarak hayvanlara yiyecek taşıdıklarını anlattı.

Kış şartlarının oldukça ağır olduğu kentte, sokak hayvanlarına da sahip çıkmak istediklerini belirten Köneçoğlu, "Biz zaten sahipsiz hayvanlara yardım ediyorduk ama fark ettik ki birlikte olunca çok daha büyük bir güç ortaya çıkıyor ve çok daha fazla hayvana ulaşabiliyoruz." dedi.

Kampanyalarına diğer fakültelerden öğrencilerin de destek olduğunu ifade eden Köneçoğlu, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Eğer biz sahip çıkarsak onlar da mutlu olacaklar." diye konuştu.

"Siz de bir kap su, bir kap yemek verin"

Öğrencilerden Murat Korkmaz ise kampanyaya vatandaşların da destek verdiğini dile getirdi.

Günümüzde insanlar hayvanları daha çok seviyor, sahip çıkıyorlar. Daha da güzel olacak." ifadesini kullandı.

"Burada kliniğimizde tedavi görmüş çok sayıda hayvan var. Bunların çoğu yemek bulamıyor. Burası zaten kırsal bir bölge. Bu şekilde onlara yardımcı olmak, en azından bir kap su, bir kap yemek sağlamak için çaba gösteriyoruz. Siz de bir kap su, bir kap yemek vererek yardımcı olabilirsiniz." diyerek herkese çağrıda bulundu.

Kaynak: AA