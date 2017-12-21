  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Üniversite öğrencilerinden ''Bir pati de siz tutun'' kampanyası

Üniversite öğrencilerinden ''Bir pati de siz tutun'' kampanyası

Van'da üniversite öğrencileri, yemekhaneye koydukları konteynerlerde biriken yemek atıklarını motosikletlerle götürüp sokak hayvanlarının karnını doyuruyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üniversite öğrencilerinden Bir pati de siz tutun kampanyası

Van'da üniversite öğrencileri ''Bir pati de siz tutun'' dedi ve sokak hayvanlarının karnı doysun diye büyük bir proje başlattı.

Yemekhaneye koydukları konteynerlerde biriken yemek atıklarını motosikletlerle götürüp sokak hayvanlarının karnını doyuruyorlar.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Veteriner Hekimleri Odasınca da desteklenen kampanya kapsamında, üniversitedeki Şehit Polis Halil Hamuryen Yemekhanesi'ne üç konteyner yerleştirildi bu konteynerlar sayesinde sokak hayvanlarının doyması sağlanıyor.

"Biz sahip çıkarsak onlar da mutlu olacak"

Öğrencilerden Tülay Köneçoğlu, yemekhanede üç ekiple görev yaptıklarını, dönüşümlü olarak hayvanlara yiyecek taşıdıklarını anlattı.

Kış şartlarının oldukça ağır olduğu kentte, sokak hayvanlarına da sahip çıkmak istediklerini belirten Köneçoğlu, "Biz zaten sahipsiz hayvanlara yardım ediyorduk ama fark ettik ki birlikte olunca çok daha büyük bir güç ortaya çıkıyor ve çok daha fazla hayvana ulaşabiliyoruz." dedi.

Kampanyalarına diğer fakültelerden öğrencilerin de destek olduğunu ifade eden Köneçoğlu, "Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Eğer biz sahip çıkarsak onlar da mutlu olacaklar." diye konuştu.

"Siz de bir kap su, bir kap yemek verin"

Öğrencilerden Murat Korkmaz ise kampanyaya vatandaşların da destek verdiğini dile getirdi.

Günümüzde insanlar hayvanları daha çok seviyor, sahip çıkıyorlar. Daha da güzel olacak." ifadesini kullandı.

"Burada kliniğimizde tedavi görmüş çok sayıda hayvan var. Bunların çoğu yemek bulamıyor. Burası zaten kırsal bir bölge. Bu şekilde onlara yardımcı olmak, en azından bir kap su, bir kap yemek sağlamak için çaba gösteriyoruz. Siz de bir kap su, bir kap yemek vererek yardımcı olabilirsiniz." diyerek herkese çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: van yününcü yıl üniversitesi, Van, bir pati de siz tutun
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER