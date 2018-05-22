Üniversite öğrencileri köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Fatma Aliye Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, boş zamanlarını değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle drama eğitimi aldı.

Eğitimi faydalı hale getirmek isteyen öğrenciler, bir oyun hazırlayarak bu oyunu köy okullarında sahnelemeye başladı.

Yurt müdürü Mahi Yıldız, öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin isteği üzerine drama kursu açtıklarını anlatan Yıldız, şunları anlattı:

"Bu kursa katılıp, belirli bir seviyeye gelen öğrencilerimizle birlikte köylerde bulunan ortaokul, ilkokul ve anaokullarına onların istekleri doğrultusunda küçük gösteriler hazırlayıp sunuyoruz."

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü drama eğitmeni Rabia Ural ise, üniversite öğrencilerine 120 saat ders verdiklerini belirtti.

Sahneye koydukları "Ormanları Koruyalım" adlı oyunla öğrencilerle buluşmaya başladıklarını söyleyen Ural, "12 öğrenciyle gösteriyi hazırladık. Tiyatro gösteriminin yanında izleyen çocukların da oyuna dahil olduğu doğaçlama da hazırladık. Bunun yanında dans gösterisi de çocukların çok ilgisini çekti" dedi.

İsteyen okullara gidiyoruz

Ural, "Ormanları Koruyalım"ın kendisinin sahneye koyduğu ilk oyun olduğunu anlattı.

"Çocukların oyunu bekleyişleri, izlerkenki heyecanları bizleri çok mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını çocukların gülüşüyle alıyoruz. Bu mutluluğun artması için okullarla irtibata geçip, isteyen okullara gidiyoruz."

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Nurseda Okay da, meslek hayatına yardımcı olması için drama kursuna katıldığını ifade etti.

Sonraki süreçte çocukların mutluluğunun kendisini çok etkilediğini dile getiren Okay, şunları söyledi:

"Öğrendiklerimizi çocuklara gösterip onlara da bir şeyler öğretmek istedik. Onları tiyatroyla dramanın nasıl bir şey olduğuyla tanıştırmak istedik. Bu oyun başta böyle başladı. Hepimiz oyunu oynarken çok heyecanlanıyoruz çünkü çocukların hepsi ilk kez tiyatro ile tanışıyor. Böyle gülen gözler gördüğümüz için hepimiz çok mutlu olduk."

Kaynak: AA