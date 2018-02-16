Üniversite öğrencileri dualarla umreye uğurlandı

Kura sonucu ücretsiz umreye gitmeye hak kazanan 100 öğrenci, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal yaptığı açıklamada, kafileye kendisinin başkanlık edeceğini belirterek, bu tür programların gençlerin yetişmesinde, oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Afrin'de terör mücadelesi veren Mehmetçik için kutsal topraklarda da dua edeceklerini belirten Bal, şöyle konuştu:

"Ben bu projenin çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz güzel ahlaklı, dindar, vatanını milletini seven, aslını ecdadını bilen ve onların yolundan giden gençlik istiyoruz. Bu gençliğin yetişmesinde de elbette bu tür projelere çok önem veriyoruz."

Umreye gitmeye hak kazanan Aksaray Üniversitesi resim iş öğretmenliği bölümü öğrencisi Melek Kargın da "Kutsal bir yolculuğa çıkıyoruz. Allah bütün Müslüman kardeşlerime nasip etsin. Askerlerimiz bildiğiniz üzere, Afrin’de vatanımızın birliği ve bekası için savaşıyor. Rabbim onları korusun inşallah. Dualarımız onlarla birlikte. Kabe’de de onlara dualar edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA