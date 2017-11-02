Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda Türkiye'den iki birinci

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ve İran Gençlik Spor Bakanlığı iş birliği ile İran'ın Şiraz şehrinde Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması düzenlendi.

Şiraz İslam Dünyası Gençlik Başkenti programı kapsamında 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 İslam ülkesinden 56 genç katıldı. Yarışma, hafızlık ve kıraat kategorilerinde yapıldı.

Birinciler Türkiye'den

Diyanet İşleri Başkanlığı Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada hafızlık kategorisinde birinci Türkiye'den Faruk Şahin, ikinci İran'dan Navid Razmjoul, üçüncü Somali'den Said Jeilani Hasan oldu.

Kıraat kategorisinde ise birinci Türkiye'den Enes Abdullah Görgülü, ikinci Azerbaycan'dan İlkin Aliyev, üçüncü Malezya'dan Mohommad Bin Ahmad Zahid oldu.

Programa onur konuğu olarak katılan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz programı düzenleyen İKGF-Dİ'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak Kur'an'ın bizlere öğrettiği hikmet, adalet ve rahmeti kaybettiğimiz an toplumsal kaosa kapı aralayacağımızı unutmamamız gerekir. Yüce Allah'ın eşsiz mucizesi aramızda ve bizden ilgi beklemektedir. Kulluğumuzu bu eşsiz mucizeye göre şekillendirmemiz gerekir."

İslam İşbirliği Teşkilatı 3. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı kararları çerçevesince, İKGF-Dİ tarafından düzenlenen İslam Dünyası Gençlik Başkenti uluslararası programında, ilk başkent 2016 yılında İstanbul seçilmişti. 2017 yılında İran'ın Şiraz, Fas'ın Fes ve Malezya'nın Putrajaya şehirleri seçilirken 2018 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti, Kudüs olarak belirlendi.

Kaynak: AA