Uludağ ve Kartalkaya'da tatil bereketi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından tatilcilerin akınına uğradı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ''oteller bölgesi''nde kar kalınlığı 1 metre 90 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 3 derece olduğu Uludağ'da, hafta sonu hava açık ve kar yağışı beklenmiyor.

Bu arada, 8 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Uludağ'daki konaklama tesisleri, okulların sömestir tatiline girmesiyle tamamen doldu.

Hafta sonu dolayısıyla günübirlikçilerin de ilgi gösterdiği Uludağ'da kayak pistlerinde yoğunluk yaşanıyor. Uludağ'a yabancı turistlerin de ilgisi sürüyor.

Kartalkaya'ya yoğun ilgi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Sömestir sezonunun en hareketli dönemini geçiren Kartalkaya'da bulunan oteller, yüzde 95 doluluğa ulaştı.

Tatillerini çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, kar kalınlığının yaklaşık 3 metre olduğu Kartalkaya'ya geldi.

Tatilciler vakitlerini, güneşli havada otellerin kayak pistlerinde kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.