Ülkesini özgürleştirip hayallerini gerçekleştirmek istiyor

32 yaşındaki Riyad Cuma, Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde 3'üncü sınıf öğrencisi... Hem iç savaş hem terör örgütlerinin işgali yüzünden eğitimini yarım bıraktı. Şu an en büyük isteği, ülkesini terör örgütlerinden temizleyip, üniversiteye geri dönmek.

"Hayallerimiz yarım kaldı. İnşallah ata topraklarımızı özgürleştirip eğitimimi tamamlamak ve asıl işimi yapmak istiyorum."

Üniversitedeyken gözaltına alındı

Cuma, yaklaşık 7 yıl önce rejim karşıtı gösterilere katılarak, daha fazla özgürlük talebinde bulunanlara destek verdi. Gözaltına alındı, işkenceye maruz kaldı.

Tahliye edildikten sonra hayatı baştan sona değişti. Çünkü ülkesinde iç savaş çıkmış, bazı yakınları hayatını kaybetmişti.

Özgür yaşam için mücadele kararı aldı

Önceliğini ülkesinin geleceğine adayan Riyad Cuma, binlerce Suriyeli genç gibi daha özgür yaşam için mücadele kararı alan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldı.

Daha önce Cerablus, Bab ve Çobanbey gibi şehirlerin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda da kardeşiyle görev yapan Cuma, bu kez terör örgütleri PYD/PKK'ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı.

Afrin'deki çatışmalarda keskin nişancı kurşunuyla ağır yaralanan Cuma, bölgede bulunan sahra hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Azez'deki hastaneye getirildi.

9 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası servise alınan Cuma, taburcu edilip cepheye yeniden döneceği günü bekliyor.

"Mücadeleye devam edeceğim"

Cuma, harekatta göğsünden vuruldu. Karnına şarapnel parçaları isabet etti. Sağlık durumu şu an iyi.

"Göğsümden vuruldum. Karnıma da şarapnel parçaları isabet etti. Türk doktorlarının başarılı operasyonu sayesinde karnımdaki şarapnel parçaları çıkarıldı. Şu anda daha iyiyim."

Riyad Cuma, Afrin yakınlarında şiddetli çatışmaların sürdüğünü ve bir kardeşinin de Türk askerleriyle omuz omuza mücadele ederek bölgeyi terörden arındırmaya çalıştığını vurguladı.

"Şu anda orada askerlerimiz yoğun şekilde çarpışıyor. İyileşirsem buradan çıkar çıkmaz savaşmaya devam edeceğim. Taburcu edilince cepheye giderek arkadaşlarıma katılacağım. Vatan topraklarımızı eninde sonunda terör örgütünden temizleyeceğiz. Hastanede bulunduğum için burada kendilerinden bilgi alamıyorum. Allah'ın izniyle Afrin'i teslim alacağız. ÖSO olarak, Türk askeri öncülüğünde inşallah bu işi başaracağız."

Kaynak: AA