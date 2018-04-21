Üçüz doğdular, takım oldular

Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'na katılarak kariyerlerindeki en üst organizasyonda yer alan 11 yaşındaki üçüzler, Takım Kata'da bronz madalya kazanarak, beklemedikleri bir başarı yakaladı.

Ankara'daki Şahin Karate-Do Kulübünde spor yaşamlarını sürdüren minik karatecilerin antrenörü Utku Şahin, üçüzlerle çalışmanın zor olduğunu dile getirdi.

Üçüzleri karateye kazandırmak için çok uğraş verdiğini anlatan Şahin, "Üçüzlerin velilerini daha önceden tanıyorduk. Karatedeki ferdi ve kata müsabakalarından ziyade takım kata maçlarında üçüz olmaları büyük avantaj. Aileleri ikna etmek için biraz uğraştık." dedi.

"İlk idmanda çocuklarımız biraz şaşırdılar"

Minik karatecilerin antrenörü Şahin, üçüzlerle çıktıkları ilk idmanda onların yüzündeki şaşkınlığı gördüğünü söyledi.

"İlk idmanda çocuklarımız biraz şaşırdı. Hiç tanışmadıkları bir sporda ilk kez idmana çıktıkları için bağırmalarda ve tekniklerde şaşırmalar yüzlerinden okunabiliyordu. Spora başlamadan önce dışarıda çok fazla hareketli olan ve anne baba sözü dinlemeyen çocuklar, burada bir grupla hareket ettikleri için sorumluluk almaya başladı. Sosyal hayatlarındaki öz güvenleri arttı. Bu da bizi ve ailelerini mutlu etti."

"Üçüz olmaları büyük avantaj"

Antrenör Utku Şahin, Türkiye Şampiyonası'nda çocuklardan bir beklentisinin bulunmadığını ancak onların kendisini şaşırttığını ifade etti.

"Açıkçası güzel bir kura çekerlerse sürpriz bir kürsü yaparlar diye bekliyordum. Bizi şaşırttılar. Erken oldu. Uzun vadede bekliyorduk ama kürsüye çıkmaları erken oldu. Üçüz olmaları çok büyük bir avantaj. Takım katada mantık şudur. Üç kişi aynı anda tek kişi gibi hareket etmek zorundalar. Üçüz olmaları, birbirlerini hissetmeleri, birbirlerine uyum sağlamaları çok önemli. Böyle disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederlerse, uzun vadede Avrupa ve dünya şampiyonalarında onlardan beklentilerimiz olacak."

Üçüzlerin değerlendirmeleri

Üçüzlerden Sena Sarıoğlu, karateyi seçtiği için mutlu olduğunu, kendisine öz güven verdiğini anlattı.

"Karate bana öz güven veriyor. Bu da hayatımda ve derslerimde başarıyı getiriyor. Avrupa'da ve dünyadaki şampiyonalarda başarı bekliyorum. Bunları göreceğime inanıyorum. Bunun yolu da çalışmak ve hocamızın dediğini yapmak."

Esma Sarıoğlu ise kendilerini rakiplerinden üstün gördüklerini savunarak, "Üçüzlerden oluşan bir takım olmamız bizim için avantajlı bir durum. Her birimiz kardeşimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Takım katada Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan sporculardan Sema Sarıoğlu da, "Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda böyle bir başarı beklemiyorduk. Sadece ablamız bizden derece bekliyordu. Ablam bize giderken, 'Yapabilirsiniz' dedi. Biz de birbirimizi motive ediyoruz. Hocamız da bize 'madalya alın ve gelin' dedi. Biz de dediğini yaptık." dedi.

Kaynak: AA