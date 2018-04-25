Ücretsiz tedaviye inanmadı, gizlice mendil içinde para bıraktı

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan ve "tedavi parası" diye mendil içinde gizlice para bırakan Bulgaristan göçmeni 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan'a, güvenlik kameralarınca yapılan tespit sonucu parası iade edildi.

Türkiye'de yaşayan oğlunu ziyarete gelen Çalışkan, Bulgaristan'da diş tedavisi pahalı olduğu için Manisa'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.

Çalışkan, tedavisini yapan doktor Nalan Erol'a tedavi bedelini vermek istedi. Çifte vatandaş olduğu için tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı, herhangi bir ücret ödemek zorunda olmadığı belirtilmesine rağmen ikna olmayan Çalışkan, kimseye fark ettirmeden mendile sarmış olduğu 400 Türk lirasını masanın üstüne bırakıp çıktı.

Masaları temizleyen görevliler, parayı bulunca hastane yetkililerine durumu bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, paranın Gülbiye Çalışkan tarafından masaya bırakıldığını tespit etti.

Durumu öğrenen Başhekim Barış Kaya, hastane müdürü Yüksel Ülker ve Dr. Erol ile, hem parayı teslim etmek hem de hastayı kontrol amacıyla Çalışkan'ı evinde ziyaret etti.

Çalışkan: "Doktor bana anlatırken ben anlamamıştım"

Ödenen paranın devletin hizmetlerine karşılık olduğunu belirten ve geri almak istemeyen Çalışkan'ı, Başhekim Kaya, Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında bilgi vererek parayı geri alması konusunda ikna etti.

Yapılan ziyaretten memnun kalan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da yaşadığını, Türkiye'de yaşayan oğlunu bazen ziyarete geldiğini belirtti.

Bulgaristan'da sağlık tedavisinin çok pahalı olduğunu söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bulgaristan'da tedavi ücretleri pahalı, ben de çifte vatandaş olduğum için Türkiye'de tedavimi yapmak istedim. Bedava olduğunu bilmiyordum, yanımda olan parayı bıraktım. Parayı tedavinin ilk taksidi olarak bırakmıştım, geri kalan ücreti daha sonraki randevuda verecektim ama sonra öğrendim ki Türkiye'de sağlıkta diş tedavisi ücretsiz yapılıyor. Bayağı sıkıntı oldu, zahmet oldu. Doktor bana anlatırken ben anlamamıştım."

Dr. Kaya: "Tedavisini kaldığı yerden bitireceğiz"

Başhekim Dr. Kaya da Çalışkan'ın tedavisinin başarılı bir şekilde yapıldığını, tedavi sürecinin de takip edildiğini belirtti.

Kaya, "Teyzemiz Avrupa ülkelerinde sağlık ücretli olduğu için Manisa'da protez diş için ölçü vermeye gelmiş. Oğlu kendisine Türkiye'de tedavisinin ücretsiz yapılacağını söylendiği halde kendisi, 'öyle bir şey olmaz bunun mutlaka bir karşılığı vardır' demiş. Parayı almasını istedik ancak o istemedi. Bundan dolayı, Gülbiye teyzemizi doktorumuzla beraber ziyaret ettik. Tedavisini kaldığı yerden bitireceğiz." diye konuştu.

Çalışkan'ı evinde tedavi eden Dr. Erol, hastanın protezlerini yaptıklarını aktararak şu bilgileri verdi:

"Biz artık kendisi ile daha yakından ilgileneceğiz. Katarakt ameliyatı olması gerekiyor. Kendisine bu konu hakkında bilgi verdik. Oğlu bir iş yerinde çalıştığı için tek başına hastaneye gelmeye çalışıyor. Bundan sonra bildirdiği anda ya evinde ya da hastaneye alıp tedavisine yardımcı olacağız."

Kaynak: AA