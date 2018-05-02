  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.105
    EURO 4.93
  • BIST 104282.78
    ALTIN 172.965
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » “Uçan motosikletler” Antalya’da sezonu açtı

“Uçan motosikletler” Antalya’da sezonu açtı

Antalya'da bir çadır gösteri merkezinin sezon açılışında 40 metrelik rampalardan atlayarak sahneye ulaşan motosikletliler ilgiyle izlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
“Uçan motosikletler” Antalyada sezonu açtı

"Adrenalina" isimli gösteriyle Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sezonu açan çadır gösteri merkezindeki etkinlikte farklı ülkelerden 40 sanatçı yer aldı. Gösterinin "çılgın küre" ve "uçan motorlar" bölümünü özellikle Rusya, Ukrayna, Hollanda ve Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen turistler, heyecan dolu bakışlarla izledi.

İp cambazları ve akrobatların da olduğu gösteride motosikletlilerin 40 metrelik rampalardan atlayarak sahneye ulaşmaları beğeni topladı. Çelik kürenin içinde tur atan 7 motosikletlinin performansı ise izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Altı ayda 100 bine yakın yerli ve yabancı tatilciyi ağırlaması beklenen, 4 bin metrekare alanda kurulu gösteri merkezindeki etkinlikler salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER