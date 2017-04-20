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Buradasınız : » » Uçakta doğan bebeğe THY'den jest

Uçakta doğan bebeğe THY'den jest

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, Konakri-Vagadugu-İstanbul seferi sırasında dünyaya gelen "Kadiju" bebeğin gelecekte THY'de çalışmasını istediklerini söyledi.

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Uçakta doğan bebeğe THYden jest

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 7 Nisan'daki Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferi sırasında Fransız vatandaşı Gineli kadın yolcunun dünyaya getirdiği "Kadiju" bebeğin sağık durumunun iyi olmasına çok sevindiklerini ifade etti.

Aycı, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumda emeği geçen tüm personeli tebrik ederek, "Elbette ki bir jest düşünüyoruz. O bebek bizim uçağımızda dünyaya geldi. Bebeğin eğitimi, daha sonra da iş hayatına başladığında THY'yi tercih etmesi noktasında elimizden geleni yapacağız. Uçağımızda doğan bebeği, ileride bir THY çalışanı olarak aramızda görmek istiyoruz. Bununla ilgili girişimleri de ilgili makamlar ve aileler nezdinde yapacağız." diye konuştu.

Etiketler: THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Kadiju" bebek
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