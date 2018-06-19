Üç yaşındaki Kuzey gökyüzü ile tanıştı

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü'nde (TEYAK) tandem pilotu olarak görev yapan Kıvanç ve Nilüfer Altun çifti, 3 yaşındaki çocuklarını da yamaç paraşütü ile tanıştırdı.

Sürekli kulübe gelen insanlara uçuş yaptıran Altun çifti, 3 yaşındaki oğulları Kuzey Caner ile de uçma deneyimini yaşamak istedi.

Altun ailesi, Uçmakdere Mahallesi'ndeki 625 metrelik piste çıkarak hep beraber havalandı. Yaklaşık 10 dakika havada kalarak gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkaran çift ile çocukları, sorunsuz bir şekilde inerek uçuşu tamamladı.

Anne Nilüfer Altun, ailece yamaç paraşütü keyfi yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Altun, çocuğuyla beraber ilk defa uçuş yaptığını anlatarak, "Eşim de ben de yamaç paraşütü yapıyoruz. Sürekli uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Çocuğumuzla beraber uçmaya karar verdik" dedi.

Altun, birlikte gökyüzünün tadını çıkarmanın farklı bir duygu olduğunu anlattı:

"Zaten eşimle bu bölgede uçuş yaparken tanıştık. Birlikte birçok uçuş yaptık. Bu seferki uçuşumuza çocuğumuzu da dahil etmeye karar verdik. Üçümüz çok keyifli şekilde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Sorunsuz bir şekilde uçuşu tamamlayıp iniş yaptık. Herkese uçmayı tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA