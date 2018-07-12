Tuz Gölü flamingo yavrularına ev sahipliği yapıyor

Tuz Gölü'nün güneyinde Aksaray Eskil'de kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, bölgeyi adeta "flamingo cenneti"ne dönüştürdü.

Halk arasında "allı turna" olarak biliniyor

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, Anadolu’da halk dilinde "allı turna" olarak bilinen flamingoların Akdeniz havzası içinde en fazla yavru dünyaya getirdiği bölgenin Tuz Gölü olduğunu söyledi.

"Yavrularını göl içinde büyütüyorlar"

Flamingoların kuluçka noktası ararken çok seçici olduklarını belirten Başkan Niyazi Alçay, şunları söyledi:

"Flamingolar, tuzlu sulak alanlarda çamurdan yaptıkları yuvalarında, yumurtaları üzerine kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartıyorlar. Göl içinde de yavrularını büyütüyorlar. Flamingoların insanlardan uzak böyle bir alanı da yeryüzünde bulabilecekleri çok nadir alanlar var. Bu nadir alanlardan birisi de Tuz Gölü’dür."

"Her yıl on binlerce flamingo Tuz Gölü'ne geliyor"

Her yıl on binlerce flamingonun beslenme ve üreme için Tuz Gölü’ne geldiğini ifade eden Akçay, şu bilgileri verdi:

"Flamingolar üreme dönemi geldiğinde nisan ayında Eskil’e geliyorlar. Tabii ki geçmişte çok daha fazla kuş geliyordu. Milyonlarca flamingo burada yavrulayıp, dünyaya yayılırdı. Fakat bu sayı her geçen yıl azalarak devam ediyor.

Son yıllarda 50 bin civarında flamingo Tuz Gölü’ne geliyor. Burada kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartarak büyütüyorlar. Bu yıl da onbinlerce flamingo gölde. Çoğunluğu kuluçkadan çıkan flamingolar, ağustos ayının sonundan itibaren Akdeniz havzası çevresine, Afrika’ya ve dünyanın çeşitli yerlerine göç edecekler."

Alçay, bugünlerde Tuz Gölü’nde flamingo şöleni yaşandığına değindi. Bu değeri görmek isteyenleri, Eskil ilçesine gelerek flamingoları gözlemlemeye davet etti.

Kaynak: AA