  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Tuvalete düşen kedi kurtarıldı

Kırklareli'de bir evin alaturka tuvaletinin giderine sıkışan yavru kediyi AFAD ekipleri kurtardı.

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Tuvalete düşen kedi kurtarıldı

Kırklareli'de bir evin alaturka tuvaletinin giderine sıkışan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Yurt Sokak'ta yaşayan Ramazan Gündoğdu, bir sokak kedisinin apartman girişinde yavrulaması üzerine, kedilerin sığınması için evinin kapısını açık bıraktı.

Bir süre sonra anne kedinin apartmanın duvarına tırmanmaya çalıştığını gören komşuları, durumu Gündoğdu'ya bildirdi. Bu sırada tuvalette kedi sesi duyan Gündoğdu, tuvalet giderinde sıkıştığını gördüğü yavru kediyi kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Annesinin bulunduğu sokağa bırakıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. 

Yavru kedi yıkandıktan sonra, annesinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Anne kedi ise yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı. AA

Etiketler: kırklareli, kedi, kurtarılan kedi, tuvalete düşen kedi
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