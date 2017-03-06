  • 06 MART 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Türüne az rastlanan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Türüne az rastlanan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi, Tercan ilçesinde karlı zeminde yiyecek ararken kaydedildi.

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Türüne az rastlanan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan ve şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçisi, Tercan ilçesinde karlı zeminde yiyecek ararken Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli tarafından görüntülendi.

Erzincan’ın Tercan ilçesi avlak alanında inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli, şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerini karlı zeminde yiyecek ararken kaydetti. Türüne az rastlanan çengel boynuzlu dağ keçisi şamuanın Bakanlık tarafından koruma altına alınan hayvanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel, denetimlere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini dile getirerek şunları söyledi:

“Yaz kış demeden kentin doğasını korumak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında kentin av ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak için kontrol ve denetim faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Erzincan’da yaban hayatının ne kadar zengin olduğuna da şahitlik ediyoruz. En son çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledik. Bu bizleri son derece mutlu etti.”

Erzincan’da şamua cinsi dağ keçilerinin bazı bölgelerde sıklıkça görüldüğünü ifade eden Önel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak şamua avlayanlara hayvan başına 15 bin lira ceza uygulandıklarını kaydetti. AA

Etiketler: erzincan, dağ keçisi, çengel, boynuzlu
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