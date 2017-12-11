Türkiye'nin yaban hayatını National Geographic tanıtacak

National Geographic'ten 17 kişilik ekip, bir süre önce "National Geographic Kaşifleri Film Serisi" kapsamında çekim yapmak amacıyla Kars'a geldi.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Utah ve Koç üniversiteleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun yaşamı, yaban hayatı konusundaki çalışmaları ve bölgedeki yaban hayatıyla ilgili çekimler gerçekleştiren ekip, Kars ve Iğdır'da 4 günlük çalışma yaptı.

Şekercioğlu ile bölgedeki arazi ve ormanlarda dolaşarak görüntü alan ekip, çekimlerin National Geographic'te yayımlanmasıyla Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin yaban hayatını dünyaya tanıtmış olacak.

Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dernek olarak Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum çevresinde doğa ve yaban hayatını araştırma ve korumak amacıyla 10 yıldır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

National Geographic televizyon kanalınca, Türkiye'nin doğa ve yaban hayatı konusunda tek "National Geographic kaşifi" ve "risk alan kişisi" olarak değerlendirildiğini anlatan Şekercioğlu, bölgedeki çalışmalarıyla dünyanın bilinen tek göç eden bozayılarını, nesli tükenmekte olan Kafkas vaşağını ve yüzlerce kuş türünü tespit ettiklerini söyledi.

Şekercioğlu, doğa koruma ve yaban hayatının araştırılması konusunda yapılan önemli çalışmalarla çok önemli bulgular elde etmelerinin ve bunların dünyaya tanıtılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Doğu Anadolu'da çalıştığımızdan buranın tanıtılmasına da katkı sunması için çekimlerin İstanbul'da değil, burada yapılmasını özellikle istedim. 'National Geographic Kaşifleri Film Serisi' için 17 kişilik ekip ile özel kameralar ve drone desteğiyle 4 günlük yoğun çalışmayla çekimleri tamamladık." diye konuştu.

"Film, Türkiye'yi dünyaya bir kez daha tanıtacak"

Şekercioğlu, bu tür film ve belgesellerin, bölge ile ülkenin doğa ve turizm potansiyeline büyük katkı sunacağını vurgulayarak, Kars ve ilçesi Sarıkamış'ın muhteşem doğaya sahip olduğuna işaret etti.

Çekimleri kar yağışı altında gerçekleştirdiklerini anlatan Şekercioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şansımıza kar yağışının ardından muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Havadan, yerden çok güzel görüntüler çekildi. Bu film dünya çapında çekilen National Geographic Kaşifler Serisi'nin bir parçası olarak, Türkiye'den tek kaşif filmi olarak dünyada farklı kanallarda gösterilecek. Film, Türkiye'yi dünyaya bir kez daha tanıtacak. Bölgenin, özellikle doğa ve yaban hayatı turizm potansiyelini de gösterecek."

AA