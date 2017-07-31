Türkiye'nin ilk 'Zooloji' müzesine ilgi büyük

Gaziantep'te hem nesli tükenen hem de halen doğada yaşamlarını sürdüren vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi, açıldığı ilk üç ayda bir milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi yerleşkesindeki inşa edilen ve 23 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açan müzede, doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar, uzmanlar tarafından tahnit edilerek sergileniyor.

Hayvanat bahçesinin adeta minyatürü durumunda olan müzede, milattan önce 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvanın iskeleti ziyaretçileri karşılıyor.

Vahşi doğadan enstantanelerin canlandırıldığı, gerçeği aratmayan müzede, ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi çeşitli türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan doğal yaşam alanlarında sergileniyor.

Su altı dünyasından da 55 deniz canlısı, kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği de koruyucu bir sıvı dolu kavanoz içinde bulunuyor.

Özellikle hafta sonları ziyaretçilerin en çok uğradığı yerlerin başında gelen müze, hem merak giderici hem öğretici hem de tarihe ışık tutucu olması özelliğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

3 ayda 1 milyonu aşkın ziyaretçi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa böyle detaylı bir zooloji müzesinin açıldığını söyledi.

Gaziantep'in turizm mekanlarına bir yenisi eklemenin gururu içinde olduklarını belirten Şahin, müzenin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti.

Müzede 550 türden 700 hayvanın bulunduğunu ve bunların doğal ortamlarına uygun olarak sergilediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Safari parkı geçen yıl 23 Nisan'da açtık, büyük ilgi gördü. Bu 23 Nisan'da ise Türkiye'nin ilk doğa ve zooloji müzesini açtık. 700 çeşit memeli ve sürüngenin müzede sergilenmesini sağladık. Bunun üzerine halk, çok ciddi bir şekilde tüm Türkiye'den, 'Nasıl bir müze bu' diyerek merak etti ve geldi. Yalnızca zooloji müzemizi gezen turist sayısı 1 milyonu aştı. Bu bile nasıl doğru bir iş yaptığımızı ve ne kadar doğru bir şekilde Gaziantep'i tanıttığımızı gösteriyor. Mutfak, işçi ve özgün bir proje olunca istediğimiz hedefe ulaşmış olduk." AA