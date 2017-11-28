Türkiye'nin ilk kadın kanun yapım ustası

Burçin Bayar Babaoğlu, Türkiye'nin diplomalı tek kadın kanun yapım ustası. Konservatuvarda çalgı yapım eğitimi aldı.

Şimdiye kadar erkeklerin yapmasına alışılan mesleğin üstesinden geliyor, testere, keski ve çekiçle ahşabı şekillendirip ses veriyor.

İlk başlarda yakın çevresinden tepki görse de mesleğinden vazgeçmemiş Babaoğlu. Yılmadan çalışmış ve bu çalışmasının ödülünü de mesleğinde ustalaşarak almış.

Kanun Ustası Burçin Bayar Babaoğlu mesleği için "İlk ağacın parçalarını alıp birleştirdikten sonra bir de sesini duyunca yaptığım işten daha çok gurur duyuyorum. Beni görenler kanun ustası olduğum için tabi ki şaşırıyorlar. Bu işi bir kadının yapması çok farklı geliyor insanlara." diyor.

Şimdi İzmir Karşıyaka'daki mütevazı atölyesinde yurdun dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Burçin Bayar Babaoğlu'nun imzasını taşıyan kanunlara bir çok ülkeden yoğun talep var. Asıl isteği ise mesleğini genç nesillere tanıtmak.

Kaynak: TRT Haber