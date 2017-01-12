Türkiye'nin gözde hayvanat bahçesi 'Canlı gen bankası'

Nesli tükenmekte olan bazı hayvanlara ev sahipliğiyle bilinen ve bundan dolayı canlı gen bankası olarak anılan hayvanat bahçesine ziyaretçiler akın ediyor.

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın, yaptığı açıklamada Türkiye'nin en çok hayvan çeşidi barındıran hayvanat bahçesi olduklarını bildirdi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin 600 türde 8 bin bitkinin yer aldığı bir botanik park içerisinde kurulu olduğunu dile getiren Aydın, bu sayede ziyaretçilerin nadir bulunan bitki ve hayvanları aynı anda görebildiğini anlattı.

Aydın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) binlerce tür ve alt türlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ni oluşturduğuna dikkati çekti. Aydın, "Bu listedeki hayvanların doğal yaşamda üreyebilen birey adedinin çok az kalması gerekiyor. Burada da Kırmızı Liste'de yer alan yaklaşık 40 türümüz var. Bunlardan bazıları cüce su aygırı, kelaynaklar ve siyah jaguar. Doğada sayısı azalmış hayvanlar bunlar." diye konuştu.

"Yalnız hayvanlara eş gelecek"

IUCN Kırmızı Listesi'nin yanı sıra Türkiye'deki hayvanat bahçeleri arasında sadece Darıca'daki hayvanların da olduğunu belirten Aydın, bunlardan bazılarının da zırhlı gergedan, dev aldabra kaplumbağası, telli turna gibi artık doğada gözlemlenmesi çok zor olan hayvanlar olduğunu aktardı.

Aydın, bu yıl dışarıdan yeni canlılar da getireceklerine işaret ederek, "Türkiye'nin ilk gergedanı olan Samir'e 2016'da eş getirdik. Yine çizgili sırtlan getirdik, bu da ülkemizde bir ilkti. Bu yıl getireceğimiz hayvanlar buradaki mevcut hayvanlara eş olarak gelecek. Tek olan hayvanlara akrabası olmayan birer eş getireceğiz." şeklinde konuştu.

"2017'de daha iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz"

Aydın, lokasyon olarak İstanbul ve Kocaeli gibi iki büyük kentin tam ortasında bulunduklarını ve bunun kendileri için büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 bizim için güzel geçti. Yaklaşık 400 bin kişiyi ağırladık ve bunların yüzde 10'unu Orta Doğu'dan gelen turistler oluşturuyor. Onların da ilgisi giderek artıyor. 2017'de daha iyi rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz, bu yıl 450 bin ziyaretçiyi hedefliyoruz. Hayvanat bahçesi her geçen gün değişiyor. Sürekli yenilikler yapıyoruz. Daha çok çocuklu aileler geliyor. Çocuklar etkilendikleri için birkaç defa gelmek istiyorlar. 2017'de bu düşünceyle eğitim ve etkinliklerimizi de çeşitlendirdik. Artık bireysel gelen ziyaretçiye yönelik de çevre ve doğa konulu etkinlikler yapacağız."