Türkiye'nin en büyük longozu ziyaretçilerini bekliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında olan ve Avrupa'da örneği bulunmayan Karacabey Longozu, Türkiye'deki dört longozdan en büyüğü.

Başta Susurluk Irmağı ve Nilüfer Çayı olmak üzere Güney Marmara akarsularının büyük bölümünün birleşmesiyle oluşan Kocaçay, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında Marmara Denizi ile buluşuyor. Bu buluşma noktasındaki Kocaçay Deltası, barındırdığı doğal yaşam alanlarının çeşitliliği bakımından eşsiz bir zenginliğe sahip. Delta, kumul bitkileri, bataklıkları, longoz ormanları ve gölleriyle farklı habitatlara ev sahipliği yapıyor.

Kocaçay Deltası ve longoz ormanı pek çok farklı kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliğinde. Bölgenin göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle deltada ve longoz ormanlarında yaklaşık 200 farklı kuş türü gözlenebiliyor. Aralarında tepeli pelikan, ak pelikan, kara leylek, flamingo ve kuğu gibi nesli tehlike altına girebilecek türlerin de bulunduğu 12 kuş türü deltada ürüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, longozun korunarak gelecek nesillere aktarılması kapsamında Karacabey Kocaçay Deltası Sulak Alanı Alt Havza Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni tamamlandı. Ayrıca, Karacabey Longozu'nda bir kuş gözlem kulesi yapıldı.

Diğer yandan bölgede tabiat eğitim merkezi kurmak için planlamalar yapılıyor.

Kaynak: AA