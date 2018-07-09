Türkiye'nin en büyük lavanta tarlasında hasat başladı

Lisinia Doğa Proje Merkezi bünyesinde, tek parselde 370 dekar arazide ekimi yapılan lavanta tarlası için hasat töreni düzenlendi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı hasatta, bazı ziyaretçiler uçsuz bucaksız mor tarlada fotoğraf çektirdi, lavanta topladı.

Protokol üyelerinin ve vatandaşların birlikte yaptığı lavanta hasadı, renkli görüntülere sahne oldu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, tek parselde bu kadar geniş bir alanda lavanta üretildiğini belirterek, bölgenin pek çok tarımsal özellikli faaliyetlere öncülük ettiğini söyledi.

Parfümeri, ilaç sanayii ve sabun yapımında kullanılıyor

Şıldak, lavantanın parfümeri, ilaç sanayii ve sabun yapımında kullanılan nadide bir bitki olduğunu vurguladı.

"Lavantanın belli özelliklerinden biri de uzun ömürlü bir bitki olması. Bir başka özelliği ise suya ihtiyaç duymadan taşlı, kıraç bir arazide var olabilmekte. Çok bereketli bir bitki. Burada yapılan faaliyetlerin, üretim alanının, yıldan yıla Burdur'da gelişmekte olduğunu görmekteyiz. İnsanlarımız bu üründen elde ettikleri gelirin farkına vardıkça lavanta üretimi yaygınlaşıyor. Birden çok ürün elde edilen bir bitki. Bizim bugün burada bulunmamızın sebebi, bu üretimin bölgemizde yaygınlaşmasını sağlamak adına farkındalık oluşturmak."

Lavanta üretiminin yaygınlaşması amacıyla her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Şıldak, "Burdur'da kültürel miras olarak baktığımız çok önemli destinasyonlar var. Sagalassos, Kibyra, Salda Gölü gibi dünyaya mal olmuş marka değerlerimiz var. Bunları çeşitlendirme adına turizmin destinasyonları içinde lavanta da yer almaya başladı. Bu kapsamda ciddi bir ziyaretçi trafiği de bölgemizde yaşanıyor" diye konuştu.

Fotoğraf çektirmek isteyenler için gerekli alan bırakılacak

Merkezin kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca da, toplamda 2 bin 300 dekarlık alanda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yaptıklarını, bunun bin 500 dekarının lavanta olduğunu aktararak, "Lavanta hasadı 2 ay sürecek ancak burada fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için ağustosun sonuna kadar gerekli alan bırakılacaktır" dedi.

Bu yılki lavanta hasadıyla, 2 tona yakın lavanta yağı elde etmeyi amaçladıklarını söyleyen Sarıca, bu üretimin büyük bir kısmının Avrupa ülkelerine satışını yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA