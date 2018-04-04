Türkiye'nin dört bir köşesine milyonlarca lale soğanı dağıtılacak

Özellikle Doğu kültür ve mitolojilerinde özgün bir yere sahip lale, son yıllarda birçok kentte tarihi mekanların yanı sıra cadde, park ve meydanları süslüyor.

Anavatanı Anadolu olmasına rağmen adı Hollanda ile anılan lale soğanı, Türkiye'de yeniden hakkettiği öneme kavuşuyor. Konya ve Karaman'da bol miktarda yetiştirilen lale soğanları birçok belediye ve büyük marketlere gönderiliyor.

Bu yıl ekim alanı 100 dekara çıkarıldı

Lale üretimi konusunda Hollanda'da incelemede bulunun ve geçen yıl ilk kez Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu köyündeki 50 dekar tarlasına lale eken Latif Ateş, yüksek verim ve ürüne yoğun ilgi sayesinde bu yıl ekim alanını 100 dekara çıkardı.

Mevsim koşullarından dolayı soğanların bu sene erken çiçek açtığı lale tarlasında oluşan rengarenk manzara, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, lalenin anavatanının Anadolu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Lale, Avrupa'ya Kanuni Sultan Süleyman zamanında gitmiş bir çiçek. Fakat onlar üretmiş, biz bakmışız. Şimdi yeniden Karaman'da böyle bir lale tarlasını görmek memnuniyet verici. Araştırmalarımıza göre bu bölgede yetişen lale soğanları daha kaliteli. Laleyi çiftçilerimize alternatif bir ürün olarak öneriyoruz. Bu pazarda Karaman olarak biz de varız."

Kaynak: AA