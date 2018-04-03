Türkiye'nin doğal zenginlikleri gökyüzünden görüntülendi

Türkiye'nin, doğal zenginlikleri, tarihi mekanları, turistik alanları, görsel güzellik sunan doğa manzaraları gökyüzünden görüntülendi.
Gökyüzünden görüntülenen Türkiye'nin tarihi, doğal ve turistik güzel mekanları arasında bulunanların bazıları şöyle:
- Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi
- Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre beldesindeki Dursun Fakih Türbesi
- Bursa Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı köyü
- Eskişehir'de, Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında inşa ettirilen ve kentin en önemli anıtsal yapılarından olan Kurşunlu Külliyesi
- Eskişehir Sazova Kültür Sanat ve Bilim Parkı
- Didim'de Apollon Tapınağı
- Kuşadası'nda Kervansaray ve Güvercin Ada
- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshakpaşa Sarayı
- Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'da yaptırdığı ve 1930 yılında bir çınar ağacı dalının kesilmemesi için zemininden kaydırttığı "Yürüyen Köşk"
- Yalova'nın Termal ilçesindeki kaplıcalar
- İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü
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Kaynak: AA