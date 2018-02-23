Türkiye'nin 2025 yılı nüfus tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusu, gelecek yıl yüzde 1,3 artışla 81 milyon 867 bin 223'e yükselecek.

Nüfus, 2025'te ise 2017'ye kıyasla yüzde 9,94 artışla 88 milyon 844 bin 934'e ulaşacak. Buna göre, 2025 projeksiyonunda nüfus oranı en çok artacak il yüzde 30,97 ile Yalova olacak. 2017'de nüfusu 251 bin 203 olan Yalova'da yaşayan kişi sayısı 2025'te 329 bin 1'e çıkacak. Bu ili, nüfusu yüzde 28,9 artış gösterecek Tekirdağ, yüzde 23,85 artacak Kocaeli takip edecek.

Tekirdağ'ın nüfusu 2025'te 1 milyon 5 bin 463'ten 1 milyon 296 bin 443'e, sanayi şehri Kocaeli'nin nüfusu ise 1 milyon 883 bin 270'ten 2 milyon 332 bin 373'e yükselecek.

Şanlıurfa'nın nüfusu ise yüzde 18,6 artışla 1 milyon 985 bin 753'ten 2 milyon 355 bin 157'ye ulaşacak. Bu ili, yüzde 17,30 artışla Antalya, yüzde 16,44 artışla da Sakarya izleyecek.

Ardahan'ın 2025 nüfusu 86 bin 591'e gerileyecek

Söz konusu dönemde nüfusu azalacak iller arasında ise Ardahan başı çekecek. Ardahan'ın nüfusu yüzde 10,82 azalarak 97 bin 96'dan 86 bin 591'e gerileyecek. Yozgat'ın nüfusu ise bu süreçte yüzde 10,13 düşüşle 376 bin 241, Kars'ın nüfusu yüzde 8,54 azalışla 263 bin 97 olacak.

Tunceli'nin nüfusu yüzde 8,05 azalışla 75 bin 854, Ağrı'nın barındırdığı kişi sayısı ise yüzde 6,29 düşüşle 502 bin 538 olarak hesaplanacak. 2025 yılında 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak.

İstanbul'un nüfusu yüzde 11,18 artış gösterecek

Öte yandan en kalabalık şehir sıralamasında bir değişiklik görülmeyecek. Geçen yıl 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'un nüfusu yüzde 11,18 artışla 2025'te 16 milyon 708 bin 850'ye çıkacak. Ankara'nın nüfusu ise aynı dönemde yüzde 15,03 artışla 6 milyon 263 bin 201, İzmir'in nüfusu yüzde 9,19 yükselişle 4 milyon 672 bin 976 olacak. 2025'te Bursa'nın nüfusunda yüzde 13,20'lik, Antalya'nın nüfusunda ise yüzde 17,30'luk artış kaydedilecek. Bu illerin nüfusu 2025'te sırasıyla 3 milyon 324 bin 559'u ve 2 milyon 773 bin 397'yi bulacak.

2025'te nüfusu en az olan il ise 75 bin 854 ile Tunceli olacak.

Kaynak: AA