  • 10 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.812
    EURO 4.692
  • BIST 116914.52
    ALTIN 162.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye’nin 15. sakin şehri "Mudurnu" oldu

Türkiye’nin 15. sakin şehri "Mudurnu" oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından Türkiye’nin 15. sakin şehri seçildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin 15. sakin şehri &quot;Mudurnu&quot; oldu

Yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslararası ağı Cittaslow’a dahil olmak isteyen Mudurnu Belediyesi, Türkiye'nin Cittaslow başkenti olarak kabul edilen Seferihisar Belediyesi'ne "Sakin Şehir" başvurusunda bulunarak, Türkiye’nin 15. ‘Sakin Şehir’ ünvanını aldı.

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, 17 Mart 2018 tarihinde Belçika'nın Maaseik kentinde düzenlenecek törende Cittaslow sertifikasını teslim alacak. 

"Bizim için prestij"

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, "Yaklaşık 1,5 yıldır ciddi emekler ortaya koyduğumuz bir işin ilk ayağının başarıyla neticelenmiş olmasından dolayı mutluyuz. Sakin şehirler ağına dahil olmak bizim için oldukça prestijli bir unvan. İnsanlarımızın hayatını kaliteli hale getirmek, kültürümüzden ve geleneklerimizden uzaklaşmadan kazanmış olduğumuz unvanı yaşatmak ve bizden sonraki nesillere aktarmak hedeflerimizin başında gelmektedir" dedi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: sakin şehir, mudurnu, Bolu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER