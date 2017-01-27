Türkiye'nin 12. "sakin şehri" seçildi

Eğirdir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, başvurularının olumlu sonuçlanmasıyla Eğirdir'in Türkiye'nin 12. sakin şehri olduğu bildirildi.

Eğirdir'in "Sakin Şehir" sertifikasını 3-5 Şubat arasında Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenecek Cittaslow Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantısında alacağı belirtilen açıklamada, ilçenin böyle bir unvana sahip olmasından mutluluk duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye'nin ilk Cittaslow şehri olan Seferihisar gezilerek bu unvanın şehre kattığı imajın gözlemlendiğini belirtti.

Üyelik süreci kapsamında gerçekleştirilmesi gereken 70 kriterin yerine getirilmeye çalışıldığını kaydeden Şengöl, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sayede Eğirdir’in yaşam kalitesini yükseltecek çeşitli adımlar atılmış oldu. 2016 yılının haziran ayında Eğirdir’in uluslararası Cittaslow ağına üyelik talebini değerlendirmek amacıyla kenti ziyaret eden Cittaslow Türkiye Bilim Komitesi, kente hayran olduklarını belirterek, Cittaslow kriterlerinin tümünü taşıdığını vurguladılar. Şehrin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerine getirmesi gereken 70 kriterli bu unvanı alabilmek adına 2014 yılından beri özverili bir çalışma yürüten Eğirdir Belediyesi, bu kriterlerin çoğunu sağlayarak 2017 yılında unvanına kavuşmuş oldu." AA