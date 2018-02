Zeytin Dalı Harekatı kapsamında en büyük çocuklarını cephede şehit veren Arap asıllı Mahmut Tavil, 5 Şubat'taki saldırıda 10 yaşındaki evlatları Abir'i kaybetti.

5 Şubat'ta ailesiyle hedef alındıkları saldırıda aracın içerisinde bulunan ve bir kardeşini kaybeden Tavil, saldırı anına ilişkin detayları anlattı.

Büyük oğulları cephede, diğer oğulları roketle vuruldu

Ailenin diğer çocukları Ahmet (4), Yusuf (11), Süreyya (2) ve Şeyma (13) ile traktörü kullanan amcaları saldırıda ağır yaralandı. Yaralıların bir kısmı Azez'deki hastanede tedavi altına alınırken Türkiye'nin açtığı okullarda geleceğe hazırlanan ve tatilde bisiklet alma hayali için tarlaya giderken yaralanan 13 yaşındaki Şeyma, Kilis'teki Türk doktorlara emanet edildi.

Kilis Devlet Hastanesi'nde yaşama tutunmaya çalışan ve hayati tehlikesi süren Şeyma ise ameliyat edilecek.

"Türkiye'den temennimiz bir an evvel PYD/PKK'yı bölgeden temizlemesi"

Suriye'nin Azez şehrinde tarlada PYD/PKK'nın roket saldırısının hedefi olan Mahmut Ahmet Tavil, "Türkiye'den temennimiz bir an evvel PYD/PKK'yı bölgeden temizlemesi." dedi.

Okulların tatilde olduğu bir dönemde, Azez kırsalındaki tarım arazilerinde yevmiye karşılığı çalışmaya gittiklerini belirten Tavil, ummadıkları anda PYD/PKK'nın hedefi olduklarını söyledi.

Tavil, "Azez'in güneyinde bulunan araziyi sürmek üzere ailecek tarlaya gitmiştik, işimizi bitirdiğimizde evimize dönmek üzere araca bindik. PYD/PKK tarafından atılan füze aracımıza isabet etti. Her şey çok ani oldu. Çocuklarım ve eşim yaralandı, kardeşim hayatını kaybetti ve bir çocuğumun da hayatı tehlikesi var." dedi.

PYD/PKK'nın bölgede en çok sivilleri hedef aldığını dile getiren Tavil, her an, her yerde örgütün hedefi olduklarını kaydetti.

Tavil, "Türkiye'den temennimiz bir an evvel PYD/PKK'yı bölgeden temizlemesi." diye konuştu.

Yaralıların hepsi çocuk

Bağımsız Doktorlar Birliğinin (İDA) Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Suriye Babüsselam gümrük sahasındaki Şehit Muhammed Vesim Muaz Hastanesi Başhekimi Hassan İbrahim, saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi.

İbrahim, 5 Şubat'taki saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılanların durumlarının ağır olduğunu vurguladı. İbrahim, şöyle konuştu:

"Dün akşam saatlerinde 5 sevkli hastayı karşıladık. Hastaların durumu ağırdı ve gelen yaralıların hepsi 15 yaşın altındaydı, çocuktu. Yararılarından biri boynuna gelen şarapnel parçasıyla yaralanmıştı, vefat etti. 11 yaşındaki çocuğun şarapnel parçası başına isabet etmişti, durumu ağırdı, Türkiye'deki hastanelere sevk edildi. 7 yaşındaki çocuk gözünden yaralanmıştı, acil müdahale edilerek ameliyata alındı. Gerekli tüm tedavileri yapıldı ve şu an hastanemizde durumu doktorlarımız tarafından takip ediliyor. Yaralanan 2 yaşında çocuğun saldırıda yüzü yandı, gerekli müdahale yapıldı."

Başhekim İbrahim, sivillerin ve çocukların hedef alınmasının asla kabul edilemez olduğunun altını çizerek, özellikle hastane ve sağlık ocaklarının da terör örgütleri tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

Kaynak: AA